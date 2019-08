La SSD Brindisi FC comunica che, contrariamente a quanto precedentemente annunciato, la prevista amichevole del 10 agosto, con il Sorrento, non verrà disputata, in sostituzione, è stata organizzata un allenamento congiunto con il Savoia calcio, squadra iscritta al campionato di serie D. Detto evento si effettuerà sempre sabato 10 agosto, alle 17,00, presso il comunale di Sturno “ll Castagneto “. Per tale occasione, Canale 85, del Gruppo Editoriale Distante, in qualità di media partner della società Brindisi FC, riprenderà l’intero incontro in diretta.

Comunicato stampa SSD Brindisi FC