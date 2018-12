“IL CALCIO E’ PER TUTTI!”.

E’ questo il messaggio che la UISP Comitato Territoriale di Brindisi intende veicolare, attraverso una manifestazione di “Sport Sociale”, che giovedi 20 dicembre, a partire dalle 18.00, vedrà lo svolgimento di un triangolare di calcio.

A disputarlo saranno alcune squadre della città, tra cui, la compagine “CALCIO SENZA FRONTIERE” composta da extracomunitari che risiedono presso il dormitorio di Via Prov.le San Vito, una rappresentativa della S.T.P. Società Trasporti Pubblici di Brindisi, la squadra che disputa il campionato nella categoria “Allievi” della ASD Cedas AVIO Brindisi e alcuni giovani minori partecipanti al Progetto di Educazione alla Legalità “LIBERTA’ e PARTECIPAZIONE”, seguiti dall’USSM di Lecce sede distaccata di Brindisi.

La manifestazione, che si terrà in Brindisi presso il campo sportivo del rione Bozzano sito in viale Gran Bretagna, vuole sensibilizzare la cittadinanza tutta, sul tema dell’integrazione, evidenziando l’importanza del ruolo che lo sport, in particolare quello di squadra, riveste nella formazione educativa dell’individuo e per una “crescita responsabile” dello stesso.

Nel voler trasferire, un messaggio di accoglienza, integrazione e tolleranza, la UISP Territoriale di Brindisi coglie l’occasione per ricordare il compianto Dott. Giuliano DE DONNO, volontario attivista per i “Diritti Umani” che tanto si è speso a garanzia degli stessi, consegnando, alla famiglia, una targa ricordo.

I Cittadini, le Associazioni e gli Enti tutti sono invitati a partecipare, al fine di rendere, il messaggio, più incisivo possibile nell’ambizioso progetto di educare e far crescere la nostra comunità nel rispetto e la tutela dei Diritti di Cittadinanza per TUTTI.