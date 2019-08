Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, Colonnello Giuseppe De Magistris, ha incontrato il Brigadiere Capo Giovanni ARCHINTELLI e l’Appuntato Scelto Q.S. Vincenzo MAZZA, addetti alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, ai quali ha voluto tributare un vivo apprezzamento per l’arresto in flagranza di reato di tentato omicidio, porto in luogo pubblico di arma clandestina, alterazione di armi, ed altro nei confronti di 25enne del luogo che dopo aver sfondato la sbarra che delimita l’accesso degli autoveicoli alla banchina del porto in Torre Canne, e a seguito di una furibonda lite, scaturita per futili motivi con due passanti in evidente stato di alterazione psicofisica, si è allontanato alla guida di un’auto.

Ha così raggiunto gli scogli della località balneare distanti circa 40 metri dal luogo del litigio, nascondendosi ed esplodendo due colpi di arma da fuoco ad altezza uomo, in direzione delle due persone con le quali aveva avuto una discussione e alla presenza dei Carabinieri.

Fortunatamente i colpi non hanno attinto nessuno, hanno comunque creato apprensione e panico tra le persone che affollavano a quell’ora la località balneare. L’uomo, dopo aver esploso i due colpi di pistola, si è dato alla fuga a piedi sulla scogliera dove è stato raggiunto, bloccato e immobilizzato dai Carabinieri al termine di inseguimento. E’ stato trovato in possesso di una pistola marca “Beretta” cal. 7.65, con matricola abrasa resa pertanto arma clandestina, custodita in un borsello. Dall’esame è risultato che la canna dell’arma è stata filettata e alterata per l’installazione di un dispositivo artigianale con funzione di silenziatore.

Dalla ricostruzione della vicenda e dalle fonti testimoniali presenti all’evento, è emerso che l’uomo, a seguito del diverbio avuto con persone del luogo, si era allontanato per poi ritornare a bordo di una Fiat Panda, con la quale, a folle velocità, ha danneggiato alcuni tavoli e sedie collocate nelle adiacenze di due locali pubblici dell’area, mettendo anche a rischio l’incolumità delle persone che erano a passeggio lungo il tragitto.

Di seguito viene riportata la motivazione del “Vivo Apprezzamento” tributato ai militari dal Colonnello Giuseppe De Magistris: “addetti al nor sezione radiomobile di compagnia distaccata, dando prova di coraggio, grande sagacia e altrettanto equilibrio, nonché spiccata iniziativa, intuito operativo ed elevata capacità professionale, riuscivano a bloccare e a trarre in arresto, senza colpo ferire una persona che poco prima, al termine di una lite per futili motivi con altre persone, aveva esploso contro di loro –senza conseguenze- due colpi d’arma da fuoco. L’operazione si concludeva con il sequestro di una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa e il relativo caricatore, nonché un’ogiva dello stesso calibro”.

Fasano (BR), 2 luglio 2019.