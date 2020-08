L’Assise cittadina nella seduta di mercoledì 12 agosto ha dato il via libera all’adesione del Comune di Francavilla Fontana alla Fondazione dell’ITS in Scienze e tecnologia della Moda (MI.TI), promossa dall’IISS Ettore Majorana di Martina Franca.

Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) offrono un percorso didattico post-diploma, parallelo ai percorsi accademici, con l’obiettivo di formare persone altamente specializzate nei settori strategici per lo sviluppo economico e la competitività del Paese.

L’ITS MI.TI (Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy) consentirà ai ragazzi e alle ragazze di acquisire competenze specifiche nel settore della moda che, tradizionalmente, rappresenta una delle eccellenze del made in Italy.

La creazione di questo istituto nasce dalla crescente domanda di personale con competenze trasversali da parte dell’industria tessile regionale – in particolare localizzata nella Valle d’Itria, nell’Alto Salento e nel Sud Barese – e del territorio nazionale.

Le figure maggiormente richieste sono il modellista e il sarto, professioni che stanno attraversando un momento di radicale trasformazione rispetto al passato. Per questa ragione l’offerta formativa proposta dall’ITS avrà l’obiettivo di rafforzare il legame con le imprese per conoscere meglio la domanda che proviene dal tessuto produttivo. Saranno inoltre attuate delle strategie formative orientate alla tecnica produttiva, tecnologica e digitale, senza tralasciare la comunicazione e il marketing.

La scelta dell’Amministrazione Comunale di aderire in qualità di socio fondatore nasce dalla volontà di offrire una ulteriore possibilità ai giovani francavillesi che avranno a disposizione una agenzia altamente formativa capace di fornire una professionalità spendibile nel mercato del lavoro.

L’adesione alla fondazione si inserisce in una più ampia strategia volta alla riscoperta e valorizzazione della vocazione tessile del territorio avviata con il corso per Operatore per l’organizzazione, la preparazione e la realizzazione dei costumi di scena.

I soci fondatori dell’ITS MI.TI, oltre ai Comuni di Francavilla Fontana, Martina Franca, Locorotondo, Crispiano, Soleto, Casarano, Nardò e Martignano, sono: IISS Majorana di Martina Franca, IISS Flacco di Castellaneta, IISS Archimede di Taranto, IISS don Tonino Bello di Tricase, IISS Bottazzi di Casarano, Associazione Formare Puglia, Associazione Programma Sviluppo, Associazione LEFT, Associazione ASESI, Banca Popolare Pugliese, Politecnico del Made in Italy, CETMA, Fondazione Istituto Tecnico Superiore Ge.In. Logistic, Unisalento, Officina CM SR, Italian fashion team, Emmegiemme Shoes Srl, Gianel Shoes srl, Luciano Barbetta Srl, Confezioni Lerario srl, Berwich – Icoman 2000 srl, CSL Puglia, Adecco Formazione Srl, Associazione Aforisma, Associazione Sveg ricerca formazione e lavoro, Associazione Santa Cecilia e Associazione ASCLA.

Comune di Francavilla Fontana