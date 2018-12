Lunedì 10 dicembre, alle ore 9.30, presso l’Aula consiliare del Municipio di San Vito dei Normanni, si terrà una seduta “aperta” del Consiglio Comunale dei Ragazzi in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Scritta dopo due guerre mondiali e 70 milioni di morti, la Carta stabilisce che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”.

Sarà l’occasione per riflettere, insieme ai più giovani, su quali sono i diritti fondamentali della persona e su cosa si fa e su cosa occorre ancora fare per difenderli, in tutto il mondo.

Agli interventi dei ragazzi si aggiungeranno le preziose testimonianze degli operatori di UNHRD Brindisi, la Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite che ha sede presso la ex Base Usaf di San Vito dei Normanni, tornati di recente da missioni in Yemen e Papua Nuova Guinea e quelle dei rappresentanti di Emergency, l’Associazione italiana che promuove culture di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.