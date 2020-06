Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea annuale dell’Associazione “Brindisi vola a canestro” con all’ordine del giorno il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo e le linee guide per il futuro delle attività sociali.

Il Presidente Giuseppe Tramacera ha aperto l’assemblea con l’appassionato ricordo del socio Guido Giampietro scomparso pochi mesi fa.

Lo stesso ha ringraziato i soci per il proficuo sostegno ricevuto in questi tre anni di mandato e ricordato le tante iniziative realizzate dalla stessa Associazione.

Un ringraziamento particolare (corredato da fascio di fiori) è stato espresso alla vice Presidente Stella Summa che ha ringraziato tutti i soci per il lavoro svolto e le tante emozioni vissute grazie alle belle prestazioni della New Basket Brindisi.

Durante i lavori dell’assemblea è intervenuto anche il Presidente del sodalizio biancoazzurro Dott. Nando Marino che ha messo in evidenza il prezioso contributo ricevuto in questi anni dalla stessa Associazione (e non solo in termini economici) e del delicato momento vissuto dal basket nazionale. Lo stesso ha ricordato il gran lavoro svolto negli ultimi anni dallo staff tecnico e degli ottimi risultati che la squadra stava ottenendo nella stagione prematuramente terminata a causa del covid-19. Infine ha ricordato il grande esodo dei tifosi brindisini nelle due ultime finali di Coppa Italia e la grande correttezza dei propri tifosi riconosciuta da tutto il movimento cestistico nazionale.

A seguire l’assemblea ha accettato all’unanimità la proposta di nominare il Dott. Franco Tomei come Presidente di “Brindisi vola a canestro” per il prossimo triennio. Il neo Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la fiducia riposta, ha auspicato un maggior allargamento della base societaria con l’ingresso di nuovi sostenitori ed il prezioso lavoro svolto dall’ufficio comunicazione per la puntuale informazione e conoscenza dei progetti realizzati. Tomei ha ribadito la vicinanza ai soci della New Basket Brindisi ed al grande lavoro svolto dal Presidente Marino. Lo stesso ha poi indicato gli altri componenti del nuovo Consiglio Direttivo che è stato anch’esso votato con il pieno consenso dei presenti.

Lo stesso sarà così composto:

Presidente : Franco Tomei,

Vice Presidente Mario Tundo,

Segretario/Consigliere Stella Summa,

Consigliere Diego Signorile,

Consigliere Ezio Taveri.

Ufficio Comunicazione Brindisi vola a canestro