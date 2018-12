Nei prossimi mesi il piazzale pedonale dei pressi di Piazza Di Summa a Brindisi acquisirà ufficialmente la denominazione di “Giardino dei Donatori di Organi e Tessuti”.

L’approvazione alla intitolazione, arrivata con approvazione unanime del Consiglio Comunale di Brindisi di ieri, venerdì 28 dicembre 2018, è frutto di una mozione presentata dal Consigliere Comunale Luciano Loiacono (Idea per Brindisi) anche a nome e per conto del Gruppo Comunale Aido – Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule “Marco Bungaro” di Brindisi.

A questo proposito Aido Brindisi, intende porgere ufficialmente il proprio ringraziamento al consigliere Loiacono per essersi fatto portavoce della mozione e al Consiglio Comunale di Brindisi, per l’assenso unanime per l’avallo della stessa. Un gesto che ha dimostrato grande sensibilità e, fornisce la giusta rilevanza sociale insita in tale gesto verso i “Donatori di Vita “.

Nel testo della Mozione presentata in Consiglio Comunale è stata chiaramente espressa l’importanza delle donazioni e dei trapianti che rappresentano per la medicina un settore efficiente, trasparente e di qualità della sanità pubblica nella quale si è assistito, negli ultimi anni, ad un costante progresso tecnico associato all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e organizzative e nel quale la rete trapiantologica nazionale si sta avviando verso una fase di piena maturità e di inserimento integrato nel profondo del contesto sociale e sanitario. In base all’epidemiologia attuale, ognuno di ha il 25% di possibilità di diventare donatore di organi e il 75% di ammalarsi di una patologia che potrebbe portare alla necessità di sottoporsi ad un trapianto. La donazione, inoltre, è un atto assolutamente altruistico, anonimo e gratuito; senza donazione non esiste trapianto. La scelta avviene nel momento in cui i cittadini hanno fiducia nel proprio sistema sanitario, tanto da toccarne con mano i benefici per sé e per la comunità. La presenza a Brindisi presso la Direzione sanitaria ASL dell’Ospedale “A. Perrino”, del Coordinamento Locale per il trapianto di organi e sul territorio dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (AIDO), rende possibile una adeguata organizzazione dell’attività tale da portare alla maggiore diffusione della cultura della donazione sotto forma di bene comune e all’accesso dei cittadini alla possibilità di manifestare la propria volontà.

Considerato che, nel mese di maggio 2019, l’AIDO celebrerà il 40° anniversario del suo insediamento a Brindisi e che la missione della ONLUS è, da sempre, la sensibilizzazione dei cittadini verso la possibilità di diventare donatori di organi, l’opportunità di dedicare un luogo significativo della città ai donatori permette di rimarcare quella rilevanza sociale e solidaristica legata alla donazione, rendendo l’argomento più a portata di cittadino. Del resto, la scelta della intitolazione non rappresenta una assoluta novità in tal senso, la situazione si è già verificata in altri comuni del territorio nazionale hanno aderito al c.d. “Patto per la donazione , sancito in Campidoglio in data 10/03/2010, intitolando vie e/o piazze ai Donatori di Organi e Tessuti.

Compiuto questo importante atto in Consiglio Comunale, non resterà che aspettare la comunicazione della data della Cerimonia di Intitolazione fissata dall’Amministrazione Comunale, per la quale, sin da ora, Aido Brindisi conferma la presenza in prima linea con i membri del direttivo ed i propri volontari.

Ufficio Comunicazione A.I.D.O

Gruppo Comunale “Marco Bungaro” – Brindisi