Mercoledì 5 agosto 2020, alle ore 19.30, nel Giardino di San Francesco in Oria (via Sen. Tommaso Martini) si terrà lo spettacolo per i più piccoli dal titolo “Iole Girasole e i prati in fiore”, curato da Gianluigi Cosi e Paola Giglio.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale “Il Pozzo e l’Arancio” nell’ambito della IX rassegna “Un Pozzo di Cultura”, è dedicato alle bambine e ai bambini, piccoli spettatori ai quali gli artisti Cosi e Giglio si rivolgono con i linguaggi del teatro e della musica trattando tematiche d’interesse collettivo; l’ingresso è libero.

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Oria e realizzata anche grazie alla comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi, si svolgerà rispettando le indicazioni di sicurezza sanitaria, garantita da Croce Bianca Servizi Oria.

