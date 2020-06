In questa fase di vita del Parco delle Dune Costiere interviene il presidente dell’assemblea dell’ente, il Sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo.

“Leggo dagli organi di stampa di alcune rimostranze mosse da parte di membri della giunta esecutiva del Parco. – riferisce Cavallo – Mi preme rilevare che rientra nelle prerogative della Giunta, riunirsi per deliberare anche in assenza del presidente dell’ente. Non è giustificabile utilizzare questa fase per polemiche sterili di carattere politico. Inoltre le scelte politiche non rientrano nelle prerogative della Giunta che invece dovrebbe incontrarsi urgentemente per adempiere al rilascio dei pareri obbligatori e delle autorizzazioni per le attività del Parco così come previsto dallo statuto, come sollecitato da una mia lettera inviatagli l’8 giugno scorso oltre che da un parere espresso dalla Regione Puglia.”