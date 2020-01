I Carabinieri di Ostuni hanno deferito in stato di libertà un 66enne, di Andria (BA), per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e truffa a seguito di denuncia sporta da un 74enne, del luogo.

In particolare il 66enne, carpendo la fiducia dell’anziano incontrato per strada, nei pressi dell’Ufficio Postale, si è fatto cambiare due banconote da 100 €, poi rivelatesi false, in quattro banconote da 50€.

La denuncia dell’anziano ha permesso ai militari, attraverso le riprese degli impianti di videosorveglianza presenti ed dal riconoscimento da parte della vittima stessa, di assicurare il reo alla giustizia. Le banconote false sono state poste sotto sequestro.