I Carabinieri della Stazione di Pezze di Greco hanno arrestato il 26enne Francesco Schiavone, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare del giovane, rinvenendo e sottoponendo a sequestro 21 grammi circa di cocaina, suddivisa in dosi, occultata all’interno delle tasche del giubbino e nel cruscotto dell’autovettura;

In più il giovane aveva 325,00 Euro, in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita ed un bilancino di precisione.

L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.