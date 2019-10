A San Pancrazio Salentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Gaetano Tafuro, 38enne del luogo.

L’uomo, in seguito a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 270 grammi di marijuana, confezionata in un involucro di vetro, e vario materiale utile per il confezionamento, il tutto occultato sotto il letto nella sua camera, sottoposti a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 38enne è stato tradotto presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.