i siamo! Il countdown per l’inizio della stagione sportiva 2019/2020 di Lega A è ormai agli sgoccioli. Il 26 settembre la Happy Casa Brindisi battezzerà, in casa al PalaPentassuglia, la sua ottava stagione consecutiva nella massima serie di pallacanestro. Un record assoluto che merita di essere accolto, protetto e festeggiato accanto a tutti i tifosi biancoazzurri.

Terminata la campagna abbonamenti “Sarà sempre così”, in cui sono state staccate 2409 tessere tra prelazione e fase libera, è tempo di proiettarsi ai primi impegni ufficiali stagionali.

A partire dalle ore 12:00 di lunedì 23 settembre, è possibile acquistare i tagliandi per assistere alle prime quattro partite interne in programma al PalaPentassuglia di Brindisi. I biglietti partono da €11 per la partita contro Pesaro, e da €14 per la sfida ai campioni d’Italia della Reyer Venezia.

MATCH IN PROGRAMMA:

● Happy Casa Brindisi vs Acqua S.Bernardo Cantù (giovedì 26 ottobre ore 20.30)

● Happy Casa Brindisi vs Germani Basket Brescia (sabato 5 ottobre ore 20.30)

● Happy Casa Brindisi vs Carpegna Prosciutto Basket Pesaro (domenica 20 ottobre ore 18.15)*

● Happy Casa Brindisi vs Umana Venezia (domenica 3 novembre ore 18.15)*

*orario e data da confermare

L’acquisto dei tickets potrà essere effettuato a partire da oggi presso:

● New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 16:30-20:30 | mar-sab 09:30-13:00 e 17:00-20:30)

● online sul sito www.vivaticket.it

● punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio