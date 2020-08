I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore 51enne del luogo, per appropriazione indebita.

L’uomo, nel periodo in cui era socio in una azienda locale, attiva nella produzione di arredi per negozi e supermercati, ha avuto la fornitura di alcuni macchinari industriali per i quali ha ricevuto il compenso dal committente, senza poi versarlo nelle casse della citata società, come dichiarato dall’attuale titolare, che ha presentato denuncia–querela presso la citata Stazione Carabinieri.