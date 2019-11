Si terrà il 28 novembre (ore 15:30, ingresso libero) a Carovigno, alla esclusiva location del Castello Dentice di Frasso, un workshop sugli scenari applicativi del Progetto INSTANT – “Innovazione tecnologica per valorizzare i servizi turistici erogati in ambito culturale e migliorarne l’accessibilità”.

Il progetto (www.instantinnovation.it), che ha come obiettivo finale la valorizzazione dei servizi turistici erogati in ambito culturale e il miglioramento della loro accessibilità attraverso l’innovazione tecnologica, prevede infatti la realizzazione di un sistema, sia hardware che software, che, attraverso l’uso di tecnologie emergenti ed innovative (quali dispositivi mobili, app, Bluetooth Low Energy, dispositivi indossabili, etc), offre al visitatore, anche con disabilità visive, la possibilità di vivere delle esperienze personalizzate.

Il workshop, che presenterà gli scenari applicativi del progetto, si aprirà con i saluti istituzionali da parte del Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Carovigno Avv. Antonella Tateo. La Presidente di Asp Le Colonne Dott. Anna Cinti presenterà la location e relazionerà sui “pubblici” del Castello.

Si entrerà poi nel vivo del progetto con il seguente calendario di interventi:

Presentazione e Stato del progetto

Dott. Sabino Martiradonna (Capofila ARNIA)

Descrizione del progetto INSTANT e scenari applicativi

Prof. Luigi Patrono (IDA Lab – Università del Salento)

Ruolo della Computer Vision nel progetto INSTANT

Ing. Cosimo Distante (ISASI-CNR Lecce)

Dettagli sulla piattaforma software INSTANT

(ARANCIA-ICT)

Demo Lab di alcuni scenari applicativi

a cura di IDA Lab e ISASI-CNR

Interventi utenti finali di INSTANT

Dott. Paolo Papapietro (Lesvil)

Focus Group su scenari applicativi INSTANT

Dott. Sergio De Giuseppe (CO.M.MEDIA).

La giornata si concluderà con una visita guidata del Castello, a cura della Dott.ssa Daniela La Fauci.

Gli interventi sono rivolti, tra gli altri, ai referenti di attività museali. Il workshop rientra tra le attività didattiche del corso di Operatore Museale della Regione Puglia e attivo presso l’agenzia Formativa Arnia.

Il progetto, finanziato nell’ambito del bando Innolabs – POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 Fondo Europeo Sviluppo Regionale – Sub Azione 1.4.B, è gestito da ARNIA Società Cooperativa, capofila di progetto, con la partnership di Co.m.media srl, Arancia ICT srl, L.E.SVI.L. (Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale) e CNR Science APP, e realizzato con la collaborazione dell’Università del Salento Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione.

Ufficio stampa – Co.M.Media srl