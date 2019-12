Dopo Betta Caretta e Camilla Clorofilla continua il viaggio in rime di Gianluigi Cosi che presta attenzione all’ambiente e anche in questo nuovo lavoro il tema centrale è la salvaguardia e la conoscenza della Natura.

Partendo dal girasole, celebrato e reso immortale dall’artista Van Gogh, fino al più piccolo seme capace di dar vita alle piante più svariate, indiscutibili amiche dell’uomo anche se spesso purtroppo l’uomo dimentica e non ha cura del verde che lo circonda. Questo il monito e l’invito attraverso un piccolo semino, che – sveliamo – chiude la raccolta, a piantare un girasole perché possa colorare le nostre vite e non farci dimenticare l’importanza di aver cura della Natura. Perché come già scriveva il grande Gianni Rodari, di cui nel 2020 si celebra il centenario della nascita, “Per fare tutto ci vuole un fiore”.

Non a caso il sottotitolo – semi di filastrocche – vuole essere un invito a leggere e a custodire la potenza di piccole idee che possono diventare grandi. E coloratissime come le illustrazioni che l’artista Enzo De Giorgi ha realizzato in esclusiva per impreziosire il nuovo libro di Gianluigi Cosi.

Una raccolta di filastrocche – scrive nella presentazione Chiara Sergio titolare della libreria Pupilla – che “è un inno al creato, alla ciclicità della natura che offre spettacoli meravigliosi che si nascondono in effimere, profumate, “petalose” meraviglie chiamate fiore. A ogni fiore il suo spazio, la sua storia, la sua rima, il suo racconto, che si intreccia con quelle di rane, api, bambini, contadini, fiorai. Viaggiando, leggendo, in un universo parallelo che parla di gratitudine e coesistenza perché, citando l’autore: «una certezza abbiamo soltanto, il dono della natura è un incanto». E allora questo dono, rispettiamolo, mettiamolo in rima, cantiamolo con gioia e soprattutto, raccontiamolo ai bambini!”



La presentazione ufficiale avverrà domenica 22 dic presso la libreria Pupilla alle ore 11

Dialogherà con l’autore Chiara Sergio

L’AUTORE

Gianluigi Cosi, brindisino, cantautore e fondatore della band I Rinoplastici esordisce nel 2015 con il libro “Betta Caretta e gli amici della macchia” (Il Raggio Verde edizioni), menzione di merito alla Fiabastrocca 2016; nel 2017 scrive “Camilla Clorofilla e il bosco che brilla” ( Il Raggio Verde edizioni) , dai due libri insieme alla collaborazione di Paola Giglio sono nati due spettacoli teatrali con musiche originali.

Nel 2019 è uscito il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Nessuno bacia Biancaneve” edizioni Lungoviaggio.