Quarto impegno di campionato alle porte per la Junior Fasano che, reduce da due vittorie, scenderà in campo alle 16 al PalaTacca di Cassano Magnago contro la quotata compagine locale, attualmente seconda in classifica con 5 punti (uno in più di Flavio Messina e compagni), frutto dei successi conquistati contro Bolzano e Gaeta e del pareggio all’esordio con il Pressano. Match dunque che si preannuncia ostico, senza però fiaccare la volontà da parte della giovane squadra allenata da Francesco Ancona di proseguire nel momento positivo, proseguendo nel processo di crescita in atto.

Il match, che sarà trasmesso come di consueto in diretta su www.pallamano.tv e sulla pagina Facebook della Junior Fasano, sarà arbitrato dai sig.ri Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier.

Completano il quadro della quarta giornata della Serie A 2019/20: Siena-Bolzano, Trieste-Cologne, Merano-Sassari, Appiano-Fondi, Bressanone-Conversano, Pressano-Gaeta.