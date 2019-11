L’associazione culturale teatrale musicale “AttoTerzo” di Mesagne, con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica, presenterà il prossimo 8 Novembre 2019 alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale di Ceglie Messapica, l’opera di teatro musicale in due atti “Romeo + Giulietta odio/amore” musical, liberamente tratto da William Shakespeare con la regia di Tony Bottazzo. Nella stessa giornata lo spettacolo sarà proposto agli Istituti Scolastici della città di Ceglie Messapica con delle repliche mattutine.

Un musical interamente cantato dal vivo il cui cast è formato da giovani interpreti provenienti da tutta la Puglia, inoltre oltre a cantanti e attori nel cast artistico ci sono ballerini, acrobati e breakers che renderanno li spettacolo ancora più spettacolare e coinvolgente. Tra loro anche il giovane attore cegliese Mino Leone.

Lo spettacolo dopo tanto successo riscosso con un tour nazionale concluso presso il Teatro Nuovo di Milano, finalmente ritorna in Puglia.

Lo show avrà un sapore diverso, molto più moderno e intenso creando emozioni uniche, con una traduzione italiana dei brani di Gérard Presgurvic (l’autore Francese) ed un mix del meglio di tutte le musiche di musical e rappresentazioni cinematografiche (Riccardo Cocciante, Nino Rota, Craig Armstrong e Romeo and Juliette di Di Caprio). Romeo e Giulietta non è come nell’immaginario popolare solo una storia d’amore, ma è principalmente una storia di odio, un odio antico tra due famiglie che schiaccia completamente una generazione di giovani, un odio che annienta un amore talmente grande che morirà e vivrà in eterno. L’amore in fine sarà un sentimento talmente forte che cambierà il mondo.