Da Lunedì 7 Gennaio e prevedibilmente sino all’inizio della Settimana Santa la Cattedrale sarà chiusa per il rifacimento delle pitturazioni interne.

Le celebrazioni liturgiche, secondo gli orari del Duomo*, si terranno presso la Chiesa di San Paolo Eremita (da sabato 12 Gennaio in poi)

L’ufficio parrocchiale, al momento, resterà in Duomo con ingresso da Piazza Duomo, 9.