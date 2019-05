Sarà presentato a Brindisi Venerdì 17 Maggio pv (ore 17,30) presso Palazzo Nervegna (Via Duomo, 20) il libro “La chiave di cioccolata” di Enrichetta Vilella, edito da Italic Pequod, evento organizzato e promosso dal CSV Poiesis, il Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi.

Enrichetta Vilella è nata a Brindisi e vive a Pesaro, dove svolge attività di educatrice e responsabile di area pedagogica presso le carceri. Questo è il suo romanzo d’esordio. Dopo i saluti di Rino Spedicato (presidente CSV Poiesis), dialoga con l’autrice Elvira D’Alò, mentre il reading letterario è affidato a Marina Samarelli.

Anna, ormai anziana, seduta comodamente sulla poltrona del salotto di casa sua, legge assorta dei diari scritti da donne detenute che risalgono almeno a una trentina di anni prima. In compagnia di nipoti e pronipoti, a volte curiosi a volte disinteressati, passa in rassegna tutte le testimonianze trasposte in quelle pagine, tutte le parole “incise” su carta attraverso quell’atto liberatorio che è la scrittura. La chiave di cioccolata è un romanzo che, con parole di chi ha visto coi suoi occhi le realtà delle carceri, affronta il tema della prigionia e, quindi, inevitabilmente, della libertà.

Nel corso della presentazione sarà illustrata la nuova edizione del progetto “Il carcere degli innocenti 2019” (IX Edizione) ed il relativo corso di formazione rivolto ai volontari interessati all’iniziativa ed organizzato dalla Delegazione “Giustizia&Volontariato” del CSV Poiesis.