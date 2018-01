Prima uscita ufficiale del 2018 per la Damiano Spina Oria che affronta in casa l’Accademia Benevento. Alle ore 18 di domenica le ragazze di Piero Acquaviva tornano a giocare per punti pesanti in classifica. I buoni risultati di fine 2017, le prestazioni in crescendo di Casalino e compagne, hanno dato nuova linfa alla graduatoria delle brindisine. Il tecnico Acquaviva analizza così la formazione campana che giungerà a Oria per il battesimo del nuovo anno

“Sarà innanzitutto importante fare mantenere alto il livello del gioco non calando di intensità. Sicuramente così potremo uscire dalla sfida in maniera positiva. Occhio agli attacchi fuori dal muro, con l’aiuto degli opposti riescono ad essere particolarmente incisivi. Però alla lunga le qualità possono venir fuori. È un team magari rognoso ma noi giochiamo in casa e possiamo trovare un risultato positivo”.

Il periodo di stop è coinciso con, probabilmente, il miglior momento della Damiano Spina Oria in questo campionato.

“Una pausa in un momento di crescita non sempre è positivo. Però migliorare qualcosa che non girava al meglio è stato possibile in queste due settimane. Abbiamo fatto un’amichevole durante lo stop, quindi assieme agli allenamenti abbiamo tenuto caldi i muscoli. Ma come siamo stati fermi noi sono stati fermi tutti. Diciamo che abbiamo approfondito quei particolari grazie alla tranquillità che una settimana tipo non permette di poter fare. Diciamo che abbiamo fatto di necessità virtù “.

L’Accademia Benevento lancia lo sprint per il finale di girone d’andata, quando ci sarà una nuova settimana di sosta. Le qualità della Damiano Spina Oria, però, potrebbero regalare una bella sorpresa nel girone di ritorno.

“Dal primo giorno che sono qui ho detto che questo è un campionato equilibrato, sono tante le variabili che permettono di issarsi in una determinata posizione di classifica. Ogni giornata possono esserci risultati strani. Dobbiamo ragionare step by step, sta a noi mantenere questo standard per scalare la classifica. Mi rendo conto che non è facile mantenere questo livello per 9 mesi, mi auguro che questo periodo prosegua il più a lungo possibile. A partire dal match di domenica prossima contro l’Accademia Benevento, mettendo tutte le nostre individualità al servizio della squadra che è importante in uno sport di squadra, specie nella pallavolo”.

FORMAZIONI

UNDICESIMA GIORNATA CAMPIONATO B2 FEMMINILE GIRONE H – DOMENICA ORE 18.00

DAMIANO SPINA ORIA: Zanzarelli, Diviggiano, Zingarello, Cozzetto, Casalino, Scaglioso, Bozzetto, Valente, Leone, Benefico, Panza, Limonta, Galiulo. All. Acquaviva

ACCADEMIA BENEVENTO: Padua, Tufo, Migliardo, Morgia, De Cristofaro, Grillo, Cona, Iannelli, D’Ambrosio, Dell’Elmo, Pisano, Ferrandini. All. Ruscello

ARBITRI: Adamo Buonviso, Lorenzo De Pascale

Francesco Friuli

Resp. Comunicazione Damiano Spina Oria