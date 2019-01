Riprende, dopo la pausa natalizia, il campionato di C silver di basket con la Limongelli Dinamo Basket Brindisi chiamata ad una difficile ma importante partita. A farle visita sarà, nel primo turno del girone di ritorno, la che è reduce da un poker di vittorie consecutive. Il roster di coach Degni è composto da un nucleo molto forte di atleti italiani come il lungo De Fazio, collaudato protagonista di questi campionati, la guardia Rainis che viaggia a 9.3 punti a partita e il play Amorese che mette a referto quasi 12 punti/gara. Buona la coppia di stranieri con l’ala pivot Adersteg (17,2 punti di media per lui) e il fortissimo colored Stehpens, una vera macchina da guerra che sfiora i 30 punti (28.2) a ogni allacciata di scarpe.

La Dinamo Brindisi insegue i barlettani in classifica con solo due punti di scarto e una vittoria contro i baresi varrebbe davvero molto in ottica play off. Il girone di ritorno è ancora lungo e ci saranno tantissimi scontri con una classifica che potrebbe riservare molte sorprese. La squadra di coach Cristofaro proverà a sfruttare il buon momento di forma dopo le quattro vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato.

Per l’occasione il pubblico potrà vedere l’ultimo arrivato Stefano Sirena che indosserà per la prima volta la maglia della Dinamo. Un giocatore con tanti punti nelle mani e un vero crack per questa categoria.

La partita sarà il posticipo della prima giornata è sarà disputata presso il Palazumbo mercoledì 9 gennaio alle ore 20.30.

Una partita con tanti spunti interessanti che, di sicuro, calamiterà l’attenzione dei tantissimi tifosi brindisini.

