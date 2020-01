Anche San Pancrazio salentino si prepara a commemorare le vittime dell’Olocausto. Lunedì 27 gennaio, presso il centro polifunzionale “Poli Officine Culturali”, il Comune di San Pancrazio Salentino organizza, in occasione della giornata internazionale della Memoria, un evento per raccontare ai bambini e ricordare agli adulti la più grande tragedia dell’era moderna.

La manifestazione inizierà alle ore 17 con i saluti istituzionali del Sindaco Dott. Salvatore Ripa, dell’Assessore alla cultura Avv. Anna Maria Faggiano, della professoressa Simonetta Tempesta dell’Istituto comprensivo di San Pancrazio e del Prof. Aldo Guglielmi dell’IISS Epifanio Fernando.

Durante la serata si alterneranno canti, video, testimonianze dal Treno della Memoria. Un intervento realizzato dall’Associazione Fatti di Carta, inviterà alla riflessione sui temi della memoria e sui crimini dei Nazifascismo. All’interno della biblioteca del centro polifunzionale verrà poi allestita la mostra fotografica “La Shoah e lo sport”, a cura dell’IISS Epifanio Fernando, che rimarrà aperta e visitabile anche nel mese di Febbraio. Sempre in collaborazione con l’Istituto Superiore, è prevista la realizzazione di una “pietra di inciampo”, ricordo molto significativo delle vittime della Shoa, anche a San Pancrazio, quarto comune salentino ad aderire all’iniziativa.

“Ricordare la Shoa e le sue vittime – spiega il Sindaco Ripa – è un atto doveroso per una amministrazione comunale, che ha il dovere morale di sensibilizzare i propri cittadini e invitarli a riflettere su una delle più grandi tragedie di tutti i tempi e, più in generale, sulla violenza perpetrata, a vario titolo, nei confronti degli esseri umani. Siamo felici di poterlo fare con un evento che coinvolge adulti e bambini, genitori e studenti, tutti insieme per non dimenticare”.

L’ingresso all’evento è gratuito.