Happy Casa Brindisi-Acqua San Bernardo Cantù: (20-19; 31-36; 51-59; 64-69)

Arbitri: Beniamino Manuel Attard – Guido Federico Di Francesco – Alessandro Nicolini.

HAPPY CASA: Banks 17, Brown 17, Martin 10, Radosavljevic 2, Zanelli 1, Iannuzzi, Gaspardo 10, Campogrande 3, Thompson 1, Ikangi 3, Cattapan ne, Guido ne. All.: Vitucci.

ACQUA SAN BERNARDO: Young 22, Collins 7, La Torre 2, Wilson 3, Burnell 6, Simioni 2, Rodriguez 1, Pecchia 10, Clark 8, Hayes 8, Baparapè ne, Procida ne. All. Pancotto

Tiri Da 2 Punti – Happy Casa: 20/45; Acqua S. Bernardo: 18/38. Tiri Da 3 Punti – Happy Casa: 5/18; Acqua S. Bernardo: 8/23. Tiri Liberi – Happy Casa: 9/13; Acqua S. Bernardo: 9/13. Rimbalzi – Happy Casa: 41 (10 Off); Acqua S. Bernardo: 36 (7 Off). Assist – Happy Casa: 13; Acqua S. Bernardo: 8. Palle Perse – Happy Casa: 8; Acqua S. Bernardo: 11.

Happy Casa Brindisi inaugura con una sconfitta la stagione di Lega A 2019/2020 battuta a domicilio dall’Acqua San Bernardo Cantù con il punteggio di 64-69. Una partita sporca, nervosa e mai pienamente in mano per Brindisi costretta a inseguire per tutto l’arco della partita. Ne approfittano gli ospiti che offrono una prestazione gagliarda e umile, sfruttando gli errori altrui e punendo nei momenti chiave.

Happy Casa parte a rilento (6-15) dopo 5 minuti ma chiude avanti il primo quarto sul 20-19 grazie alle iniziative isolate di Banks (doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi). Cantù interpreta al meglio il proprio spartito, prendendo energia dal muro difensivo Hayes (3 stoppate, 8 punti e 10 rimbalzi) e dal folletto Young top scorer con 22 punti e autore della tripla decisiva nell’ultimo minuto di gara. Brindisi soffre per larghi tratti ma trova un break importante nell’ultimo quarto tornando a contatto. Campogrande entra con grande piglio nella mischia, Gaspardo realizza 10 punti e Martin ringhia in difesa. Nel momento clou manca la zampata decisiva con i tiri dalla distanza di Banks che si infrangono sul ferro. A esultare è Cantù che scopre le carte e fa saltare il banco alla prima giornata di campionato.

Domenica pomeriggio alle ore 17:30 si ritorna in campo per la seconda giornata di Lega A. Happy Casa sarà ospite della Virtus Roma di coach Piero Bucchi al Palazzetto dello Sport Eur di Roma.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi