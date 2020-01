La Mens Sana Mesagne firma Fernández Julian Zachow, play – guardia 24 anni, 185 cm, nato a Montevideo in Uruguay con passaporto spagnolo, assistito dall’agenzia ProSport. Cresciuto cestisticamente tra il suo paese natale e la Spagna, Zachow ha indossato le maglie del Gijòn Basket 2015 e del Club Nou Basket Xàtiva prima dell’esperienza italiana. Recentemente, ha preso parte al “China Basket Tour”, una tournée che si è svolta nello Stato dell’Asia Orientale di ottimo livello, all’interno della selezione “Team Italy” in cui ha mostrato le sue indiscusse qualità. L’atleta ha una buona lettura del gioco, difensore aggressivo e preciso nelle realizzazioni. La Mens Sana lo ha prelevato dalla serie C siciliana dove viaggiava in questa stagione sportiva con 14,2 punti di media a partita con un un massimo di 27 punti contro Alcamo. L’Uruguagio è già a Mesagne a disposizione di coach Santini. Con l’arrivo di Zachov si chiude così definitivamente la brutta pagina che ha visto, suo malgrado, coinvolta la società mesagnese nella ignobile vicenda di Toms Upe durante l’ultima partita di campionato.