Al Perrino di Brindisi un numero di telefono per i pazienti con diabete o altre malattie del sistema endocrino. L’Unità operativa di Endocrinologia, malattie metaboliche, dietetica e nutrizione clinica, diretta dal dottor Antonio Caretto, mette a disposizione dei cittadini, dalle 10 alle 14, un numero telefonico (0831 537416) per parlare con un medico. È attivo anche un cellulare (334 6729873) per comunicare con l’Unità operativa tramite whatsapp, con risposte in giornata.

L’emergenza del Coronavirus ha portato alla sospensione delle visite e i pazienti in questo momento non possono recarsi negli ambulatori specialistici. “Con questo servizio – dice Caretto – vogliamo essere vicini a chi ha esigenze mediche particolari: pensiamo alle donne diabetiche gravide, ai diabetici scompensati o con complicanze, ai pazienti con distiroidismo. In molti casi il contatto telefonico potrà essere utile, ma i nostri ambulatori restano aperti per tutte le prestazioni urgenti”.

La stessa modalità di contatto con l’utenza è stata attivata anche in altri servizi.

UFFICIO STAMPA ASL BR