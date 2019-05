Canale 85, emittente media partner del Brindisi FC, così come avvenuto per tutta la stagione e negli anni scorsi anche nei campi polverosi di Prima Categoria e Promozione, sarà al fianco del calcio brindisino anche in occasione dei play-off nazionali, che prenderanno il via domenica prossima 19 maggio.

Canale 85, grazie all’impegno del gruppo editoriale Domenico Distante, trasmetterà in diretta integrale la gara di Venosa tra Lavello e Brindisi in programma alle ore 15.30.

La partita sarà visibile sul canale 85 del digitale terrestre ed in streaming su www.canale85.it, nonchè in diretta fb sulla nostra pagina ufficiale.