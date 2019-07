Flavia Pennetta testimonial della Banca Popolare Pugliese

Un’eccellenza italiana ma soprattutto pugliese per una banca premiata per l’eccellenza delle sue performances. La Banca Popolare Pugliese ha chiamato Flavia Pennetta come testimonial della sua prossima campagna di comunicazione per il valore che la giovane brindisina ha incarnato nella sua vita sportiva e nei rapporti con la sua terra: semplicità, impegno, fiducia, etica e rispetto.

Sono gli stessi valori che Banca Popolare Pugliese persegue con le sue azioni in tutti i settori della sua attività, ma anche nel tessuto sociale dei territori in cui opera : 5 regioni meridionali con le sue 105 filiali.

Flavia Pennetta , nel suo nuovo ruolo di testimonial di BPP, è stata presentata questa mattina a Brindisi, presso la filiale di Corso Garibaldi,alla presenza del vice Presidente ,Carmelo Caforio e di alcuni componenti del Consiglio di di Amministrazione. È stato il Direttore Generale della Banca Popolare Pugliese, Mauro Buscicchio, a presentare Flavia Pennetta, sottolineandone le qualità morali e sportive, che saranno messe a disposizione della campagna di comunicazione della Banca. È stato già realizzato uno spot dal regista Gabriele Surdo, mentre la campagna fotografica è stata affidata allo studio fotografico di Flavio e Frank.

“Per me è particolarmente gratificante immergermi in questo nuovo ruolo di testimonial – ha sottolineato Flavia Pennetta – .Si tratta di una espressione di eccellenza della Puglia e mi vede particolarmente vicina al suo operato e al suo slogan “Vicino a chi ha grandi sogni”. Io ho realizzato i miei sogni prima di sportiva, e ora di mamma ,e spero che la Banca Popolare Pugliese possa essere vicina a quanti operano in campo economico” “Faremo in modo che l’esempio di Flavia Pennetta possa rappresentare uno stimolo per tutti – ha detto il Direttore Generale della Banca popolare Pugliese, Mauro Buscicchio .- E il nostro slogan sarà un leit motiv a disposizione dei sogni di famiglie e imprese per le quali la nostra Banca, come ha sottolineato “Milano Finanza” , continua a “creare valore” negli anni”