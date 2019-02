Si è tenuta questa mattina, alla presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Direttore della ASL di Brindisi Giuseppe Pasqualone, del Sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo, del Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi, dell’Assessore alla Cultura Maria Angelotti e dell’Assessore al Bilancio Antonella Iurlaro, l’apertura dei reparti ristrutturati dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana.

Gli interventi di ristrutturazione hanno interessato i cinque piani del Blocco principale del nosocomio francavillese consentendo la sistemazione della Cardiologia – UTIC al piano terra, di Ortopedia e Traumatologia al primo piano, di Chirurgia Generale al secondo piano, di Ginecologia e Ostetricia al terzo, di Medicina interna al quarto, di Pediatria e Oncologia al quinto. Grazie a questi interventi di ristrutturazione sarà finalmente possibile raggiungere il pieno utilizzo dei posti letto previsti dal Piano di riordino della rete ospedaliera.

Nel corso del saluto istituzionale il Sindaco Antonello Denuzzo e il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi hanno consegnato nelle mani del Presidente Michele Emiliano e del direttore della ASL Giuseppe Pasqualone una copia del “XIV Rapporto sanità: focus Regione Puglia”. La pubblicazione, commissionata dal Consorzio per la ricerca Economica Applicata in Sanità dell’Università Tor Vergata, è stata curata dai ricercatori Daniela D’Angela, Barbara Polistena e Federico Spandonaro.

“La nostra Giunta in 3 anni e mezzo è riuscita a realizzare più di quanto è stato fatto negli ultimi 20 anni. – Dichiara il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – Tutto questo, come nel caso dell’Ospedale di Francavilla Fontana, è possibile solo grazie alla sinergia con le ASL. Le cose più importanti che stiamo realizzando sono frutto di un lungo lavoro e sono legate al piano di riordino ospedaliero. Questo strumento ha consentito di concentrare le risorse sugli ospedali che hanno una importanza cruciale per i territori, evitando di sparpagliare gli investimenti in un’ottica meramente clientelare. Inoltre – conclude il Presidente – attraverso il piano di riordino abbiamo rimesso in regola i bilanci riuscendo a far ripartire le assunzioni nella sanità e a stabilizzare i precari”.

“Oggi attiviamo questi nuovi spazi che erano essenziali per poter svolgere al meglio le attività di questo ospedale – dichiara il Direttore Generale Giuseppe Pasqualone – chiuso questo cantiere, cominciamo già a lavorare per l’avvio del reparto di oncologia e della terapia intensiva. Per quanto riguarda invece la psichiatria, che è prevista dal piano di riordino ospedaliero, sono necessari tempi più lunghi. Abbiamo presentato un progetto in Regione per avere un finanziamento ad hoc per l’efficientamento e la riqualificazione energetica di tutta la struttura. Puntiamo, infine, – conclude il direttore – a rimettere a nuovo le facciate dell’ospedale “.

“Questa mattina si chiude finalmente un cantiere che ha complicato per molto tempo le attività degli operatori e creato disagi notevoli all’utenza. Portare a termine questi lavori è stata tra le priorità della nostra Amministrazione. I cantieri vanno chiusi – dichiara il Sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo – troppe volte abbiamo assistito, anche in anni recenti, a aperture di cantieri faraonici che poi hanno generato solo delle opere incompiute. Per questa ragione, dopo un sopralluogo effettuato nei primi giorni dal nostro insediamento, ci siamo adoperati con la ASL per accelerare la riconsegna alla collettività del Camberlingo. Ora finalmente la nostra città ha una struttura più moderna ed efficiente che deve essere in grado di reggere all’urto di una utenza sempre più ampia proveniente dai comuni limitrofi ormai sprovvisti di strutture ospedaliere. Ringrazio il Presidente Emiliano e il direttore Pasqualone per essere intervenuti in un momento così importante non solo per Francavilla. Il nostro Servizio Sanitario – conclude il Sindaco – rappresenta per molti Paesi un modello da imitare, a noi spetta il compito di preservarlo e farlo crescere mantenendo chiari i principi di universalità, uguaglianza e equità nella consapevolezza di quanto prescritto nell’art. 32 della nostra Costituzione. Per questa ragione abbiamo voluto consegnare il “XIV Rapporto sanità: focus Regione Puglia”, perchè per fare passi concreti in avanti è di vitale importanza circoscrivere i problemi e conoscere i termini esatti delle questioni in campo”.

“Oggi è una bellissima giornata per la città di Francavilla Fontana – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi – L’ospedale è il luogo dove ci si scopre fragili e bisognosi della presenza dell’altro. Per questa ragione trovare un ambiente accogliente, con personale cortese e disponibile, è un ottimo viatico per combattere la propria battaglia e riscoprire quel senso di umanità che spesso dimentichiamo. Ringrazio il Presidente Michele Emiliano e il direttore Giuseppe Pasqualone di essere stati parte attiva nella rinascita del nostro ospedale – conclude Attanasi – e auspico che, nel breve periodo, si potranno ulteriormente migliorare alcuni indicatori già positivi e superare le criticità che permangono nel sistema sanitario pugliese. Proprio in questa prospettiva abbiamo voluto consegnare nelle mani dei nostri ospiti una copia del XIV Rapporto sanità: focus Regione Puglia, elaborato da C.R.E.A. Sanità (Università di Roma – Tor Vergata)”.

