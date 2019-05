La New Basket Brindisi, targata Happy Casa, fa incetta di premi al NBA Awards, l’annuale premio che la Lega Basket riserva ai migliori atleti della regular season.

John Brown III è stato premiato com il titolo di Giocatore Rivelazione della stagione regolare 2018-19.

Il pivot statunitense era alla sua prima stagione in carriera in Serie A dopo un passato in A2, ed ha sorpreso tutti con i suoi 14.4 punti, 6.7 rimbalzi e 1.5 assist di media, uno dei principali artefici del ritorno della formazione pugliese ai Playoff.

A Riccardo Moraschini, invece, è andato il titolo di giocatore italiano dell’anno. L’atleta emiliano si è guadagnato sin dalle prime giornata di campionato l’interesse dei media nazionali per il suo costante apporto alla causa brindisina. Il suo anno d’oro è stato sugellato dalla convocazione in nazionale.

A Simone Giofrè, infine, la Legabasket ha assegnato il premio per il miglior dirigente della regular season. I risultati della squadra da lui allestita dicono più di mille parole.