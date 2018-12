A partire da giovedì 13 dicembre si aprono le porte dello storico Bastione Porta Napoli di Brindisi che accoglie 20 scatti fotografici per raccontare “le bellezze della Puglia”.

” La mostra fotografica è giunta alla 5^ edizione seguendo un format ormai consolidato e gode del Patrocinio gratuito del Comune di Brindisi. Rappresentare tutte le risorse e le bellezze che meglio rappresentano la terra del sole attraverso l’arte visiva della fotografia. I panorami e i luoghi più caratteristici abbinati a un soggetto femminile rappresentati secondo l’occhio di più di 10 fotografi professionisti e non, attraverso una mostra fotografica della durata di 5 giorni. Dal 12 al 16 dicembre 2018 si apriranno con ingresso libero le Porte dello Storico Bastione Porta Napoli di Brindisi che ospiterà il percorso fotografico con ingresso gratuito. Come di consueto sarà eletto uno scatto fotografico. Quest’anno l’arduo compito di valutare lo “Lo scatto più apprezzato” spetterà al noto Speaker radiofonico, già testimonial di numerose Mostre fotografiche Marcello Biscosi. Nella passata edizione il riconoscimento è andato al fotografo Carmine Notaristefano di Palagianello (Ta).

Sempre per l’occasione sarà eletta Miss Summer Salento “Fotogenia 2019”, seguendo una valutazione basata esclusivamente su scatti fotografici e che accederà alla finale della prossima stagione estiva. L’elezione avverrà il giorno 15 dicembre, con ingresso riservato, e insieme a Miss Summer Salento Fotogenia 2019 altre due ragazze, sempre su valutazione di scatti fotografici, avranno la possibilità di accedere direttamente alla semifinale dell’atteso concorso di bellezza 2019. Inoltre verrà insignita della fascia di Miss Summer Salento web 2019 Sara Chiriaco di San Pietro Vernotico (Br). Il concorso online è andato sulle due piattaforme dei social media di facebook e instangram. Giunto alla ottava edizione si è concluso lo scorso 20 ottobre.

Un percorso all’insegna della bellezza a 360 gradi quello atteso a partire dal 12 dicembre prossimo realizzato da tanti fotografi amatoriali, professionisti , modelle e aspiranti modelle tutti impegnati alla realizzazione di un progetto culturale che vuole mettere in evidenza tutte le risorse paesaggistiche e luoghi caratteristici integrate proprio in uno dei più caratteristici monumenti storici brindisini.

“Un Progetto giunto al 5° anno consecutivo che ha portato grosse soddisfazioni a tutti questi giovani provenienti da ogni capoluogo pugliese e non escludiamo la possibilità di prolungare il periodo espositivo.”.Con queste parole Marcello Altomare presidente della Ass. cult.flashback di brindisi organizzatore insieme a Niko Fiore sempre di brindisi, ha voluto sottolineare l’importanza che ha nella vita quotidiana di tante persone iniziative culturali di questo tipo.

In qualsiasi momento è possibile partecipare alla mostra inviando una richiesta alla email della associazione a.s.d.flashbackmail.com, per poter esporre le opere nel periodo indicato.

Espositori:

Fotografo:Giuseppe Bello Roma

Location:Brindisi

Location: Sentiero della salute Trepuzzi (Le)

Fotografo:Carmine Notaristefano

Location:Taranto

Fotografo:Luca Luccarelli

Location:Taranto

Fotografo: Gianni Angelo Passeri

Location:Palagianello (TA)

Fotografo:Dario Discanno

Location:Masseria spina resort Monopoli

Fotografo:Donato Notaristefano

Location:Mottola (TA)

Fotografo:Francesco Tommasi

Location:Lecce

Fotografo:Piergiuseppe Pace

Location:canale di Pirro Laureto Fasano

Fotografo:Monica Notarnicola

Location:Bari

Fotografo:Massimo Claudio Onorato

Location:Polignano (Ba)

Dal 12al 16 dicembre, ingresso libero

Orari:

10,00-13,00

17,00-21,00 domenica 22,00

Bastione Porta Napoli Brindisi