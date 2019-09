Dopo un anno distante dall’attività agonistica, ma non dagli allenamenti, torna a disposizione del tecnico Francesco Ancona l’atleta Leonardo De Santis, classe ’86, pedina fondamentale nei numerosi trionfi conseguiti negli ultimi anni dalla Junior Fasano. Utilizzabile sia come ala sinistra che come terzino, il fasanese doc sarà già disponibile per il match d’esordio in campionato, previsto per le ore 19 di sabato prossimo, 7 maggio, quando la compagine biancazzurra affronterà nella palestra Zizzi il Merano.