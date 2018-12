Tutto questo accade ogni giorno in Italia

Callcenter che sfruttano neolaureati, bambini cinesi che danno il cambio ai loro genitori nelle maglierie e sartorie di Prato, braccianti di colore che raccolgono per pochi euro in Capitanata casse e casse di pomodori. “Tutto questo accade ogni giorno in Italia” ed è causticamente rappresentato in uno stile asciutto in “Mafia caporale”, Fandango Libri, 2017. Il libro inchiesta di Leonardo Palmisano, classe 1974, giornalista, scrittore ed etnografo, racconta, in uno snodarsi ritmato dal dolore e dalle interviste, la realtà del caporalato dal nord al sud d’Italia, presentandoci le vittime giovani e meno giovani, senza distinzione di nazionalità e di sesso, del caporalato nell’industria, nell’agricoltura, nell’edilizia, nel mercato della prostituzione. Dialogheranno con l’autore, all’interno della rassegna “Letture al Marzolla”, curata dalla professoressa Del Prete, gli alunni delle classi terze del Liceo Classico “Marzolla “ di Brindisi ed eventuali rappresentanti delle scuole medie. Tutti nell’atrio del Marzolla martedì 18 dicembre, dunque, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, per parlare di sommerso, di malavita che lucra sulla pelle dei più deboli, per sapere, studiare, capire. Per far scaturire vera cittadinanza attiva, obiettivo che il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmen Taurino ed il Collegio dei docenti del Marzolla si prefiggono ogni giorno.