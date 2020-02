Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Happy Casa Brindisi: 77-103 (18-16, 35-45, 63-78, 77-103)

CARPEGNA PROSCIUTTO: Barford 7, Drell 2, Mussini 6, Williams 13, Pusica 21, Miaschi 5, Eboua , Thomas , Totè 17, Zanotti 6, Basso ne, Solari ne. All.: Sacco.

HAPPY CASA: Banks 25, Brown 4, Martin 6, Sutton 3, Zanelli 9, Gaspardo 16, Campogrande 9, Thompson 19, Stone 6, Ikangi 4, Cattapan, Serra. All.: Vitucci.

Arbitri: Massimiliano Filippini – Guido Giovannetti – Matteo Boninsegna.

Note: Tiri liberi: Pesaro 7/12, Brindisi 13/17. Perc. tiro: Pesaro 30/67 (10/25 da tre, ro 10, rd 27), Brindisi 38/74 (14/31 da tre, ro 18, rd 35).

Non poteva esserci preludio migliore per la Happy Casa alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, teatro nella prossima settimana della Final Eight di Coppa Italia. Brindisi si concentra sul campionato e batte con convinzione la VL Pesaro accumulando altri due punti preziosi in classifica prima dello stop tra F8 e pausa Nazionale. Punteggio finale è di 77-103 marchiati dai 25 punti in 21 minuti di capitan Banks, dai 19 punti in 18 minuti di Thompson e dalla doppia doppia di Gaspardo da 16 punti e 11 rimbalzi.

Coach Vitucci si affida in partenza alla coppia di play Zanelli e Banks con Gaspardo ad agire nello spot di ala piccola. L’inizio è a rilento per entrambe le squadre (4-3 dopo 4 minuti) ma la squadra di casa prende energia in contropiede costruendo il primo break per il 14-5. La reazione brindisina arriva immediatamente (14-16), coincisa con l’ingresso in campo di Martin e Sutton. Thompson in cabina di regia orchestra l’attacco nel secondo quarto con assist e realizzazioni (3/4 da 3 per 13 punti) e Brindisi allunga sul 25-34 al 15’. Totè si fa valere nella lotta sotto canestro, tra rimbalzi offensivi e sportellate contro Brown, permettendo alla VL di rimanere in scia nonostante il giro di vite stretto dalla Happy Casa (35-45 all’intervallo). Pusica e Barford trovano subito il fondo la retina dalla distanza (4/4 iniziale da oltre l’arco) per accorciare le distanze ma Banks prende in mano la squadra, nel giorno del suo 34esimo compleanno, confezionando ben 14 punti consecutivi. Nonostante il grande sforzo prodotto dai padroni di casa, Brindisi aumenta il gap di vantaggio fino al 51-66 al 25’. Pusica e Zanelli si danno battaglia al tiro da tre punti ma lo spettacolo è tutto targato Adrian Banks che raggiunge quota 25 punti (56-74). L’ultimo quarto è utile puramente per aggiornare le statistiche e per dosare i minutaggi per coach Vitucci che fa esordire nel match Ikangi, Cattapan e il giovane Serra.

Il prossimo weekend sarà all’insegna della Coppa Italia. Si rimane alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, sede della Final Eight 2020 dal 13 al 16 febbraio. Venerdì alle ore 18 il quarto di finale tra la Happy Casa Brindisi e il Banco di Sardegna Sassari.

