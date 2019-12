Sarà una serata dedicata all’arte di strada, quella che andrà in scena il prossimo 30 dicembre 2019 nella Città Bianca. Nel calendario degli eventi natalizi del Luminoso Natale Ostuni ci sarà “Christmas Street Artist”, in Piazza della Libertà e lungo Viale Oronzo Quaranta, sarà possibile apprezzare diversi artisti di strada provenienti da tutt’Italia.

L’evento è organizzato dalla Tourist Art Apulia con il patrocinio del Comune di Ostuni e della Regione Puglia. Già dalle prime battute del pomeriggio sarà possibile assistere agli spettacoli. L’ingresso sarà libero, oltre agli artisti di strada gli ospiti potranno assistere allo spettacolo delle luminarie artistiche musicali di De Cagna Luminarie su Palazzo San Francesco.

A Viale Oronzo Quaranta ci saranno come sempre le casette dello street food e dell’artigianato ed il percorso luminoso (ingresso con contributo) e la casetta di Babbo Natale, che in questi giorni sta preparando la sua valigia, dopo il lungo viaggio natalizio, lascerà spazio alla nostra Befana.

Gli eventi del Luminoso Natale proseguiranno anche il 31 dicembre 2019 in Piazza della Libertà con il Capodanno in Piazza a cura della Tourist Art Apulia e Radio Enjoy. Tanta musica e divertimento a partire dalle ore 21.00, quando ci sarà lo show live dei dj’s della nuova realtà radiofonica pugliese, con ospiti musicali gli “NJOY” che si esibiranno dal vivo. Dopo il conto alla rovescia e il brindisi di inizio anno ci sarà la musica del dj Coffee White per ballare e festeggiare l’arrivo del 2020.