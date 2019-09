LyondellBasell, una delle più grandi aziende nel mondo nel settore della chimica, materie plastiche e raffinazione, celebra la 20a edizione del Global Care Day, una giornata di volontariato in tutto il mondo a favore delle comunità nella quale la multinazionale opera: un’edizione speciale dedicata all’ambiente e alla sostenibilità in tutti i siti dell’Azienda.

Durante la giornata di sabato 21 settembre, circa un centinaio di volontari, tra dipendenti, amici, parenti e partner del sito di Brindisi, hanno partecipato a una passeggiata ambientale guidata dal WWF di Brindisi e sono stati impegnati a ripulire l’area comunale di Punta Penne/Punta Serrone. Alcuni volontari del WWF, l’Associazione da sempre impegnata nella protezione della natura e degli ecosistemi che la compongono, hanno illustrato a tutti i partecipanti il valore del patrimonio naturalistico e paesaggistico dell’area. Inoltre, i volontari di LyondellBasell hanno effettuato una pulizia dalla plastica, dalla carta e da altri rifiuti presenti nella zona e la società Ecotecnica ha predisposto la raccolta differenziata, in una giornata di piena collaborazione.

“I dipendenti di Brindisi di LyondellBasell hanno sempre partecipato con crescente entusiasmo alla giornata di volontariato per realizzare progetti a favore della comunità”, ha dichiarato Gianpiero Manca, Direttore di Sito di LyondellBasell. “Quest’anno l’Azienda – in linea con la propria missione di attenzione all’ambiente – ha organizzato questa giornata di sostenibilità e sensibilizzazione ambientale, a cui il sito di Brindisi ha aderito con una iniziativa in una delle zone più rappresentative del territorio. Un ringraziamento va a tutti i volontari, al Comune, al WWF, agli amici, parenti e alle associazioni nostre partner delle recenti edizioni del Global Care Day – Associazione Persone Down ed Eridano – che hanno accettato il nostro invito, nel segno della continuità nei progetti di integrazione”.

“Il WWF è da sempre impegnato nella protezione della Natura e degli ecosistemi che la compongono. Anche nel 2019 siamo presenti con la Campagna GenerAzione Mare con il tour spiagge #plasticfree, promuovendo le attività di pulizia delle spiagge e coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e aziende.

Per dare più forza alla campagna, da maggio a novembre la “Blue Panda”, una barca a vela di 26 metri, tocca diversi paesi del Mediterraneo per fare conoscere l’enorme biodiversità marina presente e gli impatti negativi che decenni di sfruttamento senza regole e inquinamento stanno causando alla vita marina e agli esseri umani.

A Brindisi, accogliendo l’invito della LyondellBasell, concluderemo le nostre attività estive i.n affiancamento ai dipendenti e loro familiari nello svolgimento del Global care Day.”

Il primo Global Care Day è stato organizzato nel 2000 per sensibilizzare i dipendenti di tutto il mondo a offrire il loro tempo, come volontari, per progetti a favore delle comunità nelle quali LyondellBasell è presente con i proprio siti. Per quest’anno, si prevendono circa 5000 dipendenti, familiari e amici impegnati nella giornata di sabato 21 settembre su progetti legati alla pulizia dell’ambiente e alla sostenibilità. Questo evento, organizzato a livello mondiale, è solo uno dei tanti impegni presi da LyondellBasell nel campo della sostenibilità e dimostra la volontà di essere un vicino serio e responsabile, attento all’ambiente.

Nel corso degli anni, il Global Care Day di LyondellBasell ha mobilizzato circa 33.600 volontari, per un totale di oltre 212.000 ora di volontariato offerte alle comunità.

LyondellBasell