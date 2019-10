“La sicurezza è un tema su cui il nostro impegno è massimo a tutti i livelli”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti che ha preso parte questa mattina alla manifestazione indetta dal sindacato di polizia Coisp per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro per il comparto sicurezza.

“Ho assicurato ai poliziotti in piazza oggi che garantire la sicurezza nelle nostre città è un obiettivo prioritario per questo Governo. Il Movimento 5 Stelle – continua il consigliere pentastellato – si sta impegnando a rispondere alle legittime richieste del sindacato ed infatti un primo passo in avanti sembra già esserci. Con i nostri parlamentari si sta lavorando per inserire un emendamento nella legge di Bilancio che permetterà di sbloccare le risorse utili a garantire le coperture economiche per il pagamento degli straordinari, non retribuiti da maggio 2018. Stiamo lavorando incessantemente perché riteniamo fondamentale migliorare le condizioni di lavoro di tutto il comparto sicurezza dello Stato; per troppi anni ci sono stati solo tagli alle risorse e si sono chiesti sacrifici a chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per tutelare la nostra. Inoltre, per quello che riguarda il nostro territorio, l’attenzione deve rimanere altissima: Brindisi purtroppo si piazza a metà classifica nella recente ricerca del Sole 24 Ore sull’indice di criminalità nelle province italiane, terza in Puglia dopo Foggia e la Bat.

Per questo non posso che ringraziare ancora una volta le forze dell’ordine per il lavoro svolto tutti i giorni per la prevenzione e il contrasto alla criminalità che conducono spesso in condizioni critiche”.