Martedì 8 ottobre, a partire dalle 14.30 presso la sala Conferenze di Palazzo Nervegna, si svolgerà un convegno sul tema “Autodeterminazione economica”. È la quinta tappa del primo Roadshow in Puglia sull’educazione finanziaria organizzato dalla Commissione Regionale per le Pari opportunità in collaborazione con la Commissione per le Pari opportunità del Comune di Brindisi e con il Dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto per l’economia dell’Università Bicocca di Milano.

Il programma prevede i saluti del sindaco Riccardo Rossi, della presidente della Commissione regionale Patrizia Del Giudice e della commissaria della Commissione regionale Mary Capodieci. A seguire interverranno il divulgatore finanziario Massimo Melpignano e il professore dell’Università di Bari Franco Liuzzi.

“Riteniamo che l’indipendenza e la libertà delle donne – dichiara la presidente della commissione comunale per le Pari opportunità Anna Maria Calabrese – passi attraverso l’indipendenza culturale ed economica; fattori che, benché di pari importanza, sono consequenziali”.