I Carabinieri della Stazione di Cisternino, a conclusione di indagini, hanno deferito in stato di libertà, per rissa, 5 giovani, di cui 4 di origine albanese, 2 dei quali residenti in Cisternino e 2 in Martina Franca (TA), unitamente ad un minore martinese.

L’evento avviene al culmine di un veemente litigio tra i due gruppi di cistranesi e martinesi, per motivi di natura passionale per una ragazza contesa del luogo. Infatti, dopo le prime schermaglie sfociate in spintoni ed insulti, si sono inseguiti per le vie del centro per “regolare i conti”.

Solo il tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cisternino, ha scongiurato che l’evento producesse ulteriori nefaste conseguenze fisiche per i soggetti coinvolti, infatti, i militari che hanno fermato e identificato i cinque, hanno anche sottoposto a sequestro un bastone utilizzato da uno del gruppo.

Quest’ultimo verrà denunciato alla competente Autorità Giudiziaria anche per il porto di armi od oggetti atti a offendere.