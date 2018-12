Un successo tira l’altro per il Medieval Fest versione invernale che, questo weekend, ha registrato il tutto esaurito per le attività organizzate dalla History Digital Library.

Presso la Casa del Turista a Brindisi si sono tenuti gli annunciati percorsi esperienziali, a partire da sabato 15 dicembre alle 17, con la visita guidata al percorso di Federico II nei punti di maggiore interesse nel centro storico, come il Duomo, dove l’imperatore sposò Isabella di Brienne nel 1225 e nell’archivio della Curia.



Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, tanti amanti della storia e affamati di cultura hanno sfidato vento e pioggia per seguire le guide alla scoperta dell’itinerario medievale, tra questi anche turisti stranieri in visita in città.

Ma il clou delle attività si è svolto al riparo dal freddo nelle sale della Casa del Turista, sapientemente allestite come un vero borgo antico, con dimostrazioni dei vecchi mestieri, con i figuranti in costume che hanno accompagnato grandi e piccini in un mondo da fiaba. Tante botteghe, da quella degli artigiani armatori a quella della panettiera, alla tessitrice, che hanno mostrato come si lavorava ai tempi di Federico II; c’era il mago illusionista che ha incantato i bambini; la riproduzione digitale, sugli enormi smartphone della HD Library, della storia d’amore tra l’imperatore e una delle mogli Bianca Lancia; i racconti con video della storia medievale per i più piccoli.

E domenica, il grande appuntamento, con il percorso (uno alle 19 e uno alle 20) dedicato alle famiglie e ai bambini che incontrano, all’accoglienza, la burattinaia Paola Giglio che li accompagnerà per prima nel fantastico mondo di Federico II.

“Improvvisamente, dal grande libro di storia esce il giullare Tiziano Casole che è il Caronte, la guida, di tutto il nostro percorso fantastico all’interno della riproduzione del borgo antico. Accompagnerà i presenti ad incontrare i personaggi delle piccole botteghe – racconta Sara Bevilacqua che ha interpretato il doppio ruolo di Bianca Lancia e della locandiera nel percorso di degustazione dei cibi medievali a cura dell’associazione AssoRistorAzione Brindisi -. Dopo, gli ospiti vengono accompagnati di fronte a un pittore che dipinge un affresco e che magicamente prende vita, ecco che appare Bianca Lancia che racconta il suo amore per l’Imperatore. Mentre gli ospiti visitano il borgo arriva l’oste che gli invita a sedere nella sua locanda per un pasto tipico dell’era, ed è lì che avviene un altro momento dello spettacolo teatrale: c’è il monaco che si confronta con il notaio di Federico II, perché l’obiettivo è quello di trovare il suo testamento. Ma non si sa fino alla fine se è un testamento materiale o morale” e lascia, così, all’immaginazione Sara Bevilacqua che invita a visitare il borgo questo weekend ed entrare nella favola.



“E’ già quasi tutto prenotato per le visite di domenica, perché è stato davvero molto emozionante e coinvolgente, non solo per i più piccoli. Infatti, il progetto prevede la compilazione di una scheda di valutazione da parte dei partecipanti, e siamo tutti felicissimi di poter dire che è stato un meraviglioso successo. Le valutazioni sono state tutte assolutamente positive. E poi devo dire, che avendo curato tante altre iniziative come questa, non è facile avere un gradimento così alto da parte del pubblico che ha sempre grandissime aspettative. Siamo orgogliosissimi di poter dire che le abbiamo superate. Basta guardare le immagini e le foto sui Instagram e Facebook di Medieval Fest e AssoRistorAzione” ha concluso Bevilacqua.

L’appuntamento rinnovato è per questo weekend, 22 e 23 dicembre, Casa del Turista, Lungomare di Brindisi.

Per prenotazioni InfoPoint del Comune di Brindisi, Palazzo Nervegna – 0831 229784

Tutte le attività sono gratuite.

I partecipanti sono invitati a pubblicare le loro foto e video delle esperienze sulle pagine di Medieval Fest e AssoRistorAzione Brindisi oppure con i tag @medievalfest e @assoristorazionebrindisi