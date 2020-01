Ultimi giorni per aderire al progetto “Sport di Tutti” messo in campo da “Sport e Salute S.p.A.”, il vecchio CONI, e riservato a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.

La Mens Sana Mesagne ha aderito alla importante iniziativa nazionale, mettendo a disposizione il suo staff tecnico e fornendo ai partecipanti il servizio navetta per raggiungere gli impianti sportivi.

Sono previste due ore di allenamenti settimanali di attività per la durata di 20 settimane, il programma di attività diversificate per fasce d’età, dai 5 agli 8 anni con attività motoria di base, dai 9 ai 14 anni con attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva e dai 15 ai 18 anni con attività sportiva. Sarà operativa la copertura assicurativa per infortuni a tutti i partecipanti. La partecipazione è totalmente gratuita e nessun onere è previsto per le famiglie.

L’obiettivo primario dell’iniziativa è quello di garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico, ma anche di incoraggiare i ragazzi a svolgere attività fisica, qualunque essa sia.

La Mens Sana Mesagne, sempre disponibile a iniziative sociali, sarà impegnata con due docenti di Scienze motorie, due allenatori di base e un istruttore minibasket.