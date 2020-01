Il presidente del Consiglio comunale della città di Mesagne, Omar Ture, ha riunito le associazioni iscritte all’albo cittadino per il settore Sport e Attività ricreative. Gli intervenuti hanno eletto presidente dell’omonima consulta il responsabile regionale del CSI, Ivano Rolli, e vicepresidente Valentina Capraro, rappresentante dell’APS “Street View”. L’assessore allo Sport Roberto D’Ancona e il consulente politico alla Partecipazione attiva, Antonio Calabrese, hanno introdotto la discussione sottolineando l’importanza del lavoro di rete tra le espressioni dell’istituto, che ha importanti funzioni consultive e propositive, e l’Amministrazione comunale. “Si stanno determinando tutte le condizioni per attuare i percorsi finalizzati al miglioramento dell’offerta cittadina nel settore dei servizi sportivi e delle attività per il tempo libero. Da parte dell’Ente non mancherà l’impegno per facilitare il dialogo e implementare l’efficacia delle iniziative proposte”, ha dichiarato il presidente Ture durante il suo intervento. Giovedì 6 febbraio si riuniranno le associazioni del settore Cultura per l’elezione dei rispettivi rappresentanti.