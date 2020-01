I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno arrestato un 36enne di Latiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nello specifico, i militari operanti, nel servizio per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione locale presso un’abitazione in ristrutturazione nelle disponibilità dell’uomo ove, occultato tra i propri attrezzi da lavoro, hanno rinvenuto un panetto di “hashish” del peso di 47 grammi e un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.