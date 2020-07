Sul sito istituzionale del Comune di Mesagne è disponibile l’avviso pubblico “Mesagne Music on the road speciale estate 2020”, finalizzato alla creazione di una short list di musicisti utile alla programmazione di eventi musicali che si svolgeranno nelle diverse piazze del Centro Storico. “Il format estivo ideato quest’anno dall’Amministrazione comunale prevede la creazione di aree pedonali all’interno delle quali mesagnesi e visitatori potranno muoversi in sicurezza e tranquillità, apprezzando le bellezze monumentali che caratterizzano la città, le occasioni di musica dal vivo all’aperto, la qualificata offerta enogastronomica dei numerosi locali presenti a Mesagne”, ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli.

Possono proporre la propria candidatura artisti solisti e gruppi, enti, società ed associazioni con formazioni musicali fino a un massimo di 4 componenti. “Tutte le performance – ha specificato il direttore artistico Maurizio Piro – dovranno essere realizzate dal vivo e in set acustico; si svolgeranno in contemporanea in più piazze. Le soste e le passeggiate di chi attraverserà i luoghi interessati si accompagneranno con l’ascolto di buona musica”.

La domanda di partecipazione, che dovrà essere completata sul modello allegato, dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro lunedì 13 luglio alle ore 12; l’invio potrà avvenire tramite invio per posta elettronica ad info@pec.comune.mesagne.br.it.