L’ufficio comunale ai Servizi sociali e Pubblica istruzione rende noto che le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato – iscritte ai relativi albi regionali – nonché gli enti ecclesiastici e le parrocchie, le associazioni sportive dilettantistiche e le società con coerenti finalità statutarie, possono presentare – al Comune di Mesagne e all’Asl competente per territorio – specifico progetto per l’attivazione di Centri estivi, per il periodo da giugno a settembre, rivolti a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

“Nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali, si intende procedere con la ripresa delle attività di socializzazione per bambini e adolescenti: si stanno determinando le condizioni affinché i ragazzi possano tornare a giocare insieme, restituendo loro un diritto in questi mesi sospeso a causa dell’emergenza sanitaria”, ha commentato il sindaco Toni Matarrelli. In fase di attivazione del servizio, il gestore del servizio per l’infanzia e l’adolescenza dovrà acquisire un accordo con le famiglie dei minori iscritti, basato sulla di responsabilità reciproca, secondo quanto previsto dalla modulistica predisposta e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Mesagne.

“Le attività non sono subordinate ad alcuna autorizzazione ma rimane vincolante la presentazione di quanto richiesto, attestante la tipologia e la qualità del progetto predisposto ed il rispetto delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti da adottare per il contenimento della diffusione del virus Covid-19”, ha spiegato l’assessore ai Servizi educativi, Anna Maria Scalera.

Le risorse finanziarie che verranno destinate all’Ente dal Fondo per la famiglia, art. 105 del D. lgs 34/2020, saranno ripartite tra i soggetti regolarmente autorizzati al funzionamento, scuole paritarie o soggetti che abbiano maturato una pluriennale e comprovata esperienza nel settore della gestione del servizio.

Le famiglie destinatarie dei servizi baby-sitting possono utilizzare tale bonus – fino al 31 luglio 2020 e salvo diversa proroga – per la comprovata iscrizione ai Centri estivi oggetto dell’avviso comunale i cui contenuti rimangono subordinati ad eventuali, nuove indicazioni governative e regionali adottate in considerazione degli sviluppi dello scenario epidemiologico.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Servizi sociali/Pubblica istruzione: istruzione@comune.mesagne.br.it; al numero di telefono 0831.776065 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 15 alle 18.