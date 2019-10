Questi gli appuntamenti in calendario domani, venerdì 18 ottobre.

Proseguono gli appuntamenti promossi dagli psicologi pugliesi nell’ambito del “Mese del Benessere Psicologico”, in programma per tutto il mese di ottobre, in cui moltissimi terapeuti offrono la prima consulenza in forma gratuita.

A Brindisi, la dottoressa Mariangela Demola organizza un incontro sul diritto all’infanzia dal titolo “I diritti dei figli. Essere genitori anche nel conflitto” nelle stanze della Biblioteca forense in via Lan-zellotti 3, per un incontro-confronto sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dalle ore 15.30 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni psimariangelademola@gmail.com – 3398181307

A Latiano la dottoressa Antonella Vacca affronterà il tema della depressione nell’ambito del diritto alla prevenzione, con l’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi alla prevenzione dei distrurbi dell’umore. L’appuntamento si terrà nella sala del cinema teatro Olmi, in via Giuseppe Verdi, dalle ore 9.30 alle 13.30. Per informazioni e prenotazioni: antonellavacca@yahoo.com – 339.2837897

Ordine Psicologi Regione Puglia