Preparatevi ad una 4 giorni di musica a cielo aperto nel bellissimo borgo di Ceglie Messapica con l’evento che allieterà il vostro weekend post ferragosto che sarà fresco come un cono millegusti dai vari sapori musicali. L’evento è stato patrocinato dalla Città di Ceglie Messapica ed organizzato dall’associazione Smile di Manuel Manfuso, che avrete già avuto il piacere di conoscere in più occasioni tra cui l’evento svoltosi il mese scorso “Folli in festa”.

A seguire, il programma con orari e postazioni:

● GIOVEDI 22 AGOSTO

• ore 20.30:

Si esibiranno nel centro storico gli “M&L acoustic duo” Michele Santoro e Laura Donatone che ripercorreranno le vie della musica acustica per sax e chitarra, passando dallo Swing al Jazz, fino alla Bossa Nova, in replica il sabato 24 agosto; altro duo strumentale i “Wamboo-p” che vede l’unione dei suoni caldi e melodici dell’handpan con il groove ritmato della batteria e percussioni spaziando dal melodico, mistico, sperimentale passando dall’house all’elettroacustico.

In Piazza s. Antonio troverete i “Moon’s Ground” una band composta da giovani amanti della musica che con le loro canzoni cercano di raccontare storie di vita vissuta e sentimenti comuni a tutti noi.

• Ore 22.30:

in Piazza Plebiscito si esibiranno i Vega 80 e il loro travolgente tributo musicale alla dance degli anni Ottanta, riproposta in chiave elettro-live, che vi riporteranno indietro al “Tempo delle Mele” e ai ritmi di “Flashdance”, passando dal rock internazionale alle hit che hanno fatto ballare anche l’Italia.

● VENERDÌ 23 AGOSTO

•Ore 20.30:

Nel centro storico si esibiranno il duo “Tankarp” arpa elettrica e tankdrum, che vi coinvolgerà in tutti i sensi reinterpretando i grandi successi degli anni 80 e 90, musiche da film e brani celtici con le sonorità orientali. Altro duo della serata i “Papillon de nuit “violoncello/voce che vi condurrà, attraverso i più bei brani della musica internazionale spaziando dal pop al rock, dal jazz al blues in una chiave unica

In Piazza s. Antonio l’immancabile e coinvolgente pizzica con “Le radici del sud” genere che non ha bisogno di presentazioni e che è apprezzatissimo sia nel nostro territorio che in tutta Italia.

• Ore 22.30:

In Piazza Plebiscito, la seconda serata si parte a tutta energia con i “Banana Republic”, cinque musicisti un po’ folli che amano divertirsi e far divertire suonando tutta quella musica che negli anni ha fatto ballare, innamorare ed emozionare.

● SABATO 24 AGOSTO

• Ore 20.30:

il centro storico ospiterà nuovamente il duo “M&L acoustic duo” presenti nella prima serata e gli “Acoustic loop duo” un progetto musicale che fonde voce, chitarra e Loop Station nella reinterpretazione in chiave acustica di grandi successi italiani ed internazionali. Piazza S.Antonio sarà la postazione degli “Orecchiette swing” una ricetta musicale che unisce lo spirito vintage dello swing e la Puglia, in un’atmosfera deliziosa e originale tutta italiana

• ore 22.30:

In Piazza Plebiscito si esibirà la cover band dei “Queennuendo” per rivivere i meravigliosi anni Ottanta con la magia dei Queen e delle loro canzoni di successo che il pubblico non potrà non cantare a squarciagola.

● DOMENICA 25 AGOSTO

• ore 20:30:

Ci sarà la replica dei “Papillon de nuit” e i “Tankarp” nel centro storico, mentre in Piazza s. Antonio si esibiranno gli “Almanegra” per rivivere le emozioni delle canzoni del grande Pino Daniele.

• ore 22.30:

In Piazza Plebiscito una seconda serata al ritmo di pizzica con i “Terraross”, ma non solo: la band combina in maniera originale le sonorità della pizzica, della tarantella, della tammurriata e il folk, proponendo uno spettacolo attraverso la musica, la danza e l’intrattenimento comico.

22-23-24-25 agosto 2019 start ore 20.00

Centro storico di Ceglie Messapica

INGRESSO GRATUITO

Associazione Smile