A Brindisi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, nel corso dell’esecuzione di un servizio notturno nel centro città e sui luoghi della “Movida” brindisina, attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati, hanno tratto in arresto un 17enne del luogo, per detenzione al fine di spaccio di stupefacente. Il minore, che tra meno di un mese avrà 18 anni, è stato fermato nel cuore della notte a bordo di uno scooter mentre faceva la spola soffermandosi nei locali della “Movida”, unitamente a un amico maggiorenne del luogo. Entrambi sono stati sottoposti a perquisizione personale. Nel marsupio del minore sono state rinvenute 15 bustine in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, mentre addosso al maggiorenne non è stato rinvenuto nulla. La perquisizione è stata estesa alle abitazioni di residenza di entrambi, in quella del maggiorenne nulla è stato riscontrato, in quella del minorenne nel corridoio all’interno di un borsone da viaggio collocato nel cassettone di un mobile, sono state rinvenute altre 2 dosi di marijuana, bustine della stessa tipologia di quelle utilizzate per il confezionamento delle 15 dosi, altro stupefacente conservato in una busta di cellophane, il tutto per un peso complessivo di 143 grammi. Unitamente alla droga è stato rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, un tritacannabis, nonché una pistola scacciacani cromata calibro 9, priva del tappo rosso con 27 proiettili a salve. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il diciottenne è stato deferito in stato di libertà, mentre il minorenne è stato tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di stupefacente. Al termine delle formalità di rito è stato associato presso una struttura per minori in provincia di Lecce.