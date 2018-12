Si comunica che il Consiglio di Amministrazione New Basket Brindisi, tenutosi in data 27 dicembre, ha ratificato l’ingresso in società dell’imprenditore Maurizio Primiceri.

Amministratore delegato dell’azienda Primiceri Spa, leader nazionale e internazionale nella costruzione di quadri e apparecchiature elettriche per il mercato delle grandi infrastrutture e dell’oïl and gas, ha sposato il progetto biancoazzurro dapprima in qualità di Gold Sponsor nelle ultime due stagioni sportive e successivamente come nuovo socio NBB.

Una new entry di grande valore per la società che rafforza ulteriormente la propria struttura rilanciando ambizioni e programmi per un solido presente e futuro. L’imprenditore barese, legato da un rapporto personale e professionale con il direttore commerciale Fanigliulo, si è unito alla nostra realtà, la più importante in ambito sportivo della regione Puglia, con grande entusiasmo condividendo i valori dello sport, della pallacanestro e della passione del tifo brindisino.

Un motivo di vanto e orgoglio per tutto il sodalizio e la città di Brindisi. Benvenuto nella nostra grande famiglia biancoazzurra, Maurizio!