Il percorso europeo della Happy Casa Brindisi nella FIBA Basketball Champions League 2019/2020 si è concluso al primo turno della fase a gironi. Un cammino impegnativo ed emozionante dentro e fuori dal parquet di gioco : giocatori, staff tecnico e dirigenziale e il pubblico che ha mostrato grande interesse per una competizione europea.

Il progetto ‘Euro Team Program’, volto ad allargare la base dei supporters biancoazzurri e permettere ai ragazzi di vedere dal vivo lo spettacolo della pallacanestro europea, si è registrato un vero successo. Atleti di qualunque disciplina sportiva del territorio hanno partecipato con passione ed entusiasmo mostrando il lato più genuino della passione per la pallacanestro brindisina.

Nelle sette partite interne disputate al PalaPentassuglia, sono stati registrati più di 3000 ingressi tra atleti e dirigenti accompagnatori. Le società sportive che hanno aderito al progetto sono state tra le più disparate per attività, non solo prettamente cestistiche: calcio, pallavolo, nuoto, pallanuoto, triatlon e vela.

In ogni match casalingo sono state premiate le società più numerose presenti, ritirando un omaggio personalizzato a centrocampo all’intervallo lungo: Aurora Brindisi , Basket Alezio, Basket Robur Brindisi, Cestistica Normanna, New Basket Lecce, Volorosa Brindisi (basket femminile), ASD Nitor Brindisi (calcio).

Una grande cuore pulsante che ha trascinato la Happy Casa alle cinque vittorie casalinghe per la gioia di grandi e bambini. Il palasport intitolato a Elio Pentassuglia è risultato uno dei più gremiti dell’intera manifestazione internazionale FIBA.

Complimenti a tutti.. ci vediamo in campionato! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi